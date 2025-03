Investimento de 1,5% do PIB na Defesa "é cenoura um bocadinho ratada", avisa Azeredo Lopes

Considera com isto, que o plano de Von der Leyen tem fragilidades?

Até onde é que pode ir Portugal?

Não sei. Eu acho que Portugal já está a gastar mais e que já está a fazer um esforço de investimento. Portugal já está a trabalhar com as empresas e com a indústria de defesa, mas isso é um caminho que se faz andando, não é um caminho que de um momento para o outro, por um truque de magia, que nós consigamos duplicar um orçamento, que é assim como está há muito tempo.

Desde 2014 nós conseguimos, com muito mérito, subir algumas décimas do PIB no orçamento de Defesa, não foram unidades, foram décimas. Se foi assim de 2014 a 2025, sinceramente acho que não é realista que Portugal de um salto que representaria assim por alto vários milhares de milhões de euros para a Defesa. E há outro problema: nós não sabemos o que gastamos em Defesa. Sabemos que há muito caminho a andar do ponto de vista da atividade, estatutário e remuneratório.