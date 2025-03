ONU. Cortes de apoios americanos com "efeito terrível" nas organizações de direitos das mulheres na Ucrânia

Além disso, houve duas leis aprovadas no ano passado na Ucrânia para fornecer reparações aos sobreviventes de violência sexual relacionada com o conflito. Isto é algo que temos visto noutros conflitos, como por exemplo na Bósnia-Herzegovina, no Kosovo ou na Colômbia. As reparações são importantes para que os sobreviventes também recebam apoios financeiras para poderem continuar com as suas vidas.

Por fim, o que dizer da situação do tráfico de pessoas com mulheres?

É uma realidade sem muitas estatísticas, provavelmente. Mas nesta fragilidade, nesta situação terrível, por vezes as mulheres ucranianas carregam bebés para as mulheres estrangeiras e elas estão de alguma forma ligadas ou são levadas.

Elas não querem isso, mas a fragilidade pode levá-las até eles. A questão da gestação de substituição, de que está a falar, é algo que não está diretamente relacionado com a guerra. Já estava a acontecer na Ucrânia antes de 2022. E isto não é algo sobre o qual na ONU Mulheres tenhamos feito qualquer pesquisa em particular.

As questões do tráfico também são um problema na Ucrânia há décadas. Esta é também uma questão que era uma preocupação real, particularmente no início da invasão em grande escala em 2022, quando um grande número de mulheres estava a atravessar para a União Europeia num trânsito muito descontrolado.

Assim, algumas mulheres foram forçadas a traficar. A ONU Mulheres está atualmente a realizar um inquérito sobre o tráfico facilitado online, que é também uma preocupação fundamental. É claro que o tráfico ainda é um problema. Estamos a fazer pesquisas adicionais sobre isso.

Gostaria realmente de realçar que para nós é muito importante convocar todos os nossos parceiros para continuarem a apoiar as mulheres e raparigas da Ucrânia. Infelizmente, o montante do financiamento para apoiar a igualdade de género e o empoderamento das mulheres na Ucrânia é muito baixo. Menos de 1% de todos os fundos destinados à recuperação centram-se no apoio à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres.

Portanto, especialmente para as pequenas organizações de direitos das mulheres de que tenho falado, o financiamento é absolutamente essencial. Não podem continuar baseados apenas no oxigénio. É muito importante que o financiamento para o apoio às organizações de direitos das mulheres continue e que desta forma possamos garantir que as mulheres possam continuar a beneficiar dos seus direitos e que possam a ser capacitadas no país. Portanto, gostaria de realçar que as mulheres na Ucrânia são líderes na participação, na assistência humanitária, mas também na vida política.

É também muito importante que as mulheres estejam à mesa quando estão a ser tomadas decisões importantes sobre o seu futuro. E, portanto, isto é algo que a ONU Mulheres tem muita honra em poder apoiar: as mulheres líderes do país e as organizações de direitos das mulheres que estão a desempenhar um papel tão indispensável na resistência à invasão.