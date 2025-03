Dia Internacional da Mulher. O apelo à igualdade pelo Mundo

O Dia Internacional da da Mulher é assinalado este sábado, dia 8 de março, com manifestações e marchas um pouco por todo o mundo.

Os protestos procuram, na generalidade, destacar que, mais do que festejar, a data deve servir para assinalar as contínuas desigualdades entre homens e mulheres.

O Dia da Mulher começou a ser assinalado no início do século XX, como uma data ligada aos protestos operários, pacifistas e ao sufrágio feminino.

Em Portugal, há hoje manifestações em várias cidades do país. A Rede 8 de Março, que organiza os protestos, lembra os 50 anos da primeira manifestação do Dia da Mulher depois do 25 de Abril, em 1976.



“Há 50 anos, as mulheres tomaram as ruas em Lisboa numa manifestação histórica do Movimento de Libertação das Mulheres. E se, no ano passado, celebrámos os 50 anos do 25 de Abril, este ano recordamos o momento em que Abril se tornou de todas e voltamos a ocupar as ruas, porque a nossa luta continua”, diz a Rede 8 de Março - Greve Feminista Internacional, em comunicado.

Com o mote “Pão e Cravos”, o coletivo tem marchas e ações marcadas para Aveiro, Barcelos, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Faial, Guimarães, Lisboa, Porto, Vinhais e Viseu, apontando que se trata de uma luta de todas as mulheres.

Este ano, a ONU adotou como tema: "Para todas as mulheres e meninas: direitos, igualdade, empoderamento".