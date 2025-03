Apoio a Zelensky, aproximação aos EUA, ameaças a Putin. O que Starmer quis dizer com as suas 7 frases?

5. Encontro a nível militar para a semana (porque enviar tropas europeias para Kiev está em cima da mesa)

“Concordámos que responsáveis pelo planeamento militar voltarão a reunir-se novamente no Reino Unido na próxima semana para progredir nos planos práticos sobre como podem os nossos militares apoiar a segurança futura da Ucrânia."

6. Europa vai fortalecer as suas defesas (porque o rearmamento é a palavra de ordem)

“Iremos fortalecer as nossas próprias defesas e as Forças Armadas da Ucrânia e estaremos prontos para atuar como uma "coligação da boa vontade" [coalition of the willing] no caso de um acordo de paz, para ajudar a proteger a Ucrânia em terra, no mar e no céu.

No caso de um cessar-fogo, enfatizamos a necessidade de fortes acordos de monitorização para garantir que quaisquer violações de um acordo sejam identificadas e denunciadas.”