Trump silenciou a Voz da América. Jornalistas despedidos e em "risco de deportação"

A notícia chegou ao escritório de Washington, num sábado de manhã, via comunicado da Casa Branca. E não foi uma total surpresa – afinal, Elon Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), já havia feito circular a ideia .

A Renascença conversou com três funcionários da VOA, que trabalham em diferentes pontos do mundo, afetados pelos cortes e despedimentos.

O comunicado da Casa Branca indicava que o financiamento da USAGM ia ser “reduzido ao mínimo”. Poucas horas depois, “todos os funcionários a USAGM e da VOA receberam um email a indicar que estariam em licença administrativa, sem indicação de quanto tempo demoraria”.

“Estou profundamente entristecido que, pela primeira vez em 83 anos, a histórica Voz da América esteja a ser silenciada”, escreveu Michael Abramovitz, diretor da VOA, numa publicação no Facebook.

No domingo, todos os funcionários não-efetivos (com contratos de consultor/"contractor") receberam outro email a dizer que estavam despedidos. “Não dizia qual a razão. Estaríamos efetivamente demitidos a partir do dia 31 de março.” Já esta semana, chegou uma nova mensagem com o porquê: “Rescisão por conveniência de governação.”

“É esta apenas a única informação providenciada. Será dada uma data para retirarmos as nossas coisas do edifício, ao qual nós estamos, neste momento, vedados”, conta um funcionário, que trabalha em Washington e pediu para não ser identificado, à Renascença.

Até ao passado sábado, a VOA transmitia em 49 línguas e alcançava, todos os dias, milhões de pessoas em países onde a liberdade de expressão é restrita. Ao longo de mais de 80 anos, foi um instrumento de "softpower" norte-americano. Agora, perdeu quase totalmente a voz.