Adeus Tesla, Levi's e Netflix. Boicotes aos produtos americanos crescem no Canadá e na Europa

“Isto é do Tennessee, e eles apoiam Trump, por isso, não o podemos ter”, disse Allan Sinclair à Sky News, enquanto apontava para uma garrafa de Jack Daniel's. O dono do café “Miche”, em Vitória (cidade no Canadá), virou algumas das garrafas de álcool que estavam em cima da prateleira, escondendo o seu rótulo.

O Canadá tem sido alvo de uma grande pressão económica por parte dos Estados Unidos, com Trump a sugerir, inclusive, que o país deveria tornar-se no 51.º estado norte-americano. Foram impostas taxas de 25% sobre as importações da maioria dos produtos canadianos.

Como resposta, os canadianos começaram a cancelar férias e viagens a sul da fronteira e a banir certos produtos de origem norte-americana dos supermercados. É o caso das bebidas alcoólicas que várias províncias, como Ontário (a mais populosa), decidiram banir.

“Dado que as marcas americanas deixarão de estar disponíveis no catálogo da Liquid Control Board of Ontario (LCBO), o grossista exclusivo [de bebidas alcoólicas], outros retalhistas, bares e restaurantes da província deixarão de poder reabastecer-se de produtos americanos”, afirmou Doug Ford, político responsável pela província de Ontário.