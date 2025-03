"Precisamos de nos tornar conscientes de que há uma obsessão com as migrações"

Peter Scholten, professor na Erasmus University Rotterdam e especialista em governança da migração, considera que atualmente há uma tendência para associar as migrações a outro tipo de problemas de áreas tão diferentes como a segurança ou a habitação. “O modo como falamos e como nos sentimos em relação às migrações está muito desfasado da realidade”, afirma Peter Scholten. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista à Renascença, o especialista neerlandês fala numa “obsessão” pelo tema e diz que enquanto Donald Trump “mostra força nas fronteiras”, através das deportações de migrantes ilegais e da construção de um muro entre o México e os EUA, também “liberaliza as migrações laborais”. “A Europa faz mais ou menos o mesmo”, constata. Está em Lisboa enquanto orador da conferência "The Migration Obsession" (A obsessão pela migração). Até que ponto estamos de facto, enquanto sociedade, obcecados com este tema? Se olharmos para a Europa, todos os países estão a decidir as eleições, a focar os seus debates políticos, debates mediáticos nas migrações. Não há nada de errado na atenção às migrações. É muito bom como qualquer tópico sobre o qual queremos falar numa democracia. A atenção para com as migrações é ótima, mas a dimensão e o modo como fazemos isso tem traços de obsessão. Qualquer problema que vemos relacionamo-lo às migrações. Por exemplo, a AfD, na Alemanha, os conservadores, no Reino Unido, quando falam sobre os problemas da habitação, não falam sobre o setor imobiliário per si ou sobre as políticas habitacionais em geral, mas relacionam-nos imediatamente à migração. [Dizem que] há problemas na habitação, porque há muitos migrantes a chegar. Os problemas da internacionalização do ensino superior ou a crescente influência de inglês não são vistos como um sinal de globalização, mas como um problema de migrações. Quando há um problema de segurança, num bairro, por exemplo, ou acontece alguma coisa e há um migrante envolvido, não olhamos para isso como um problema de ordem pública ou como qualquer outro problema de segurança, mas como algo maior que tem a ver com a chegada de migrantes e com o medo que se espalha. Acho que o modo como falamos e como nos sentimos em relação às migrações está muito desfasado da realidade. As obsessões são irracionais, não se pode acalmar obsessões apenas olhando para factos. O que é que pode explicar que isso aconteça? Sempre houve migrações na história da humanidade. Esse é o ponto. As migrações são normais. Portugal é de facto uma sociedade migratória. Sempre foi assim. Há portugueses em todo o mundo. Em Roterdão, onde moro, há muitos portugueses, que são também novos habitantes da minha cidade. Se andar de metro ou andar pelas ruas aqui [em Lisboa], vejo uma cidade muito diversa. Também sabemos que há mais migrações quando a economia corre bem. Por outro lado, quando o número de migrantes diminui, a economia não está tão bem. As migrações são normais. Então, porque é que fazemos uma confusão tão grande sobre isso e ficamos tão obcecados? Porque é que estamos constantemente a dizer uns aos outros que é um fenómeno novo? Por exemplo, se for aqui na rua – e tenho muito respeito pelos portugueses –, estou confiante, tal como acontece com os holandeses ou os alemães, que se lhes perguntar quantos migrantes estão a chegar ao país, se esse número está a aumentar ou a diminuir, as pessoas serão muito irrealistas no que dizem. Provavelmente sobrestimam dez vezes os dados. Dirão sempre que há mais migração agora do que no passado. É um fenómeno estranho.

"O modo como falamos e como nos sentimos em relação às migrações está muito desfasado da realidade"

A explicação pode estar nos partidos políticos da direita e na forma como falam sobre migrações? Há vários mecanismos que estão por trás desta obsessão pelas migrações. Um deles é, de facto, o aumento do nacionalismo político. Apesar de vivermos num tempo de globalização sem precedentes, ou talvez porque vivemos num tempo de globalização sem precedentes, há também uma reação contra. Os partidos populistas assumem as migrações como um tema simbólico de luta contra a agenda de globalização, espalhando o medo diante da globalização e fazendo com que as pessoas se preocupem e se sintam inseguras sobre o que é a globalização e o que as mudanças na sociedade significam. Acho que os partidos populistas têm sido incrivelmente bem-sucedidos a fazer isso. Ainda assim, não podemos dizer que é apenas por causa dos partidos populistas que isso acontece. Esse não é o tipo de poder que os partidos populistas têm. As sociedades dão-lhes esse poder devido a outros mecanismos. Perante esta obsessão com as migrações, não devemos dizer que não há nada realmente a acontecer. As pessoas estão preocupadas com a globalização. A globalização implica mudanças rápidas e traz vencedores e perdedores, e isso geralmente não tem nada a ver com migrações, mas está ligado às migrações. Os partidos associam o medo da globalização com as migrações. Muito do debate sobre migrações é, na verdade, sobre globalização. Talvez seja por isso que os números são tão exagerados, porque se transformam num símbolo para a globalização. Mas há muito mais. Como por exemplo? A lógica dos media. As migrações têm algo que a inteligência artificial e, até mesmo, as alterações climáticas não têm. São incrivelmente dramáticas, pessoais, e prestam-se a histórias incríveis sobre o que há de errado na sociedade. Há estudos interessantes sobre a lógica dos media. Sempre tivemos os media e as migrações, mas media profissionais e com informação verificada. Agora, temos uma influência cada vez maior das redes sociais e uma grande influência das redes sociais nos media tradicionais. Nas redes sociais, vemos este enfoque exagerado nas migrações. Há algo nas migrações que as tornam muito visuais, narrativas. As pessoas querem ler sobre o tema, clicam nele. Além dos media, há ainda outros partidos políticos. Quais? Não me refiro apenas aos partidos populistas. Os partidos mainstream nunca se decidiram sobre o tema das migrações. Têm uma certa ambiguidade. Os ingleses costumam dizer: "leia a sala” – acho que os partidos populistas leram a sala e os partidos mainstream saíram da sala, porque ficaram muito assustados com o conflito interno sobre o tema. Na Europa, os partidos social-democratas tiveram sempre dificuldade com esta fricção existente dentro dos seus próprios partidos entre a solidariedade internacional com os pobres, incluindo os migrantes, e a escuta da população de classe trabalhadora que se sente assustada e que é realmente assustada pelas narrativas públicas sobre a migração. Estes partidos nunca criaram uma narrativa muito clara contra o populismo. O mesmo acontece com os partidos cristãos democratas em toda a Europa.

"Os partidos mainstream nunca se decidiram sobre o tema das migrações. Têm uma certa ambiguidade"

De que modo? Têm-se confrontado com diversas questões: estão a defender os valores da liberdade religiosa ou estão a defender o Cristianismo? A chegada de migrantes de outras religiões é algo que não querem? Estes partidos estão divididos internamente. O mesmo acontece com os partidos liberais que, na Europa, são uma junção entre liberalismo, o que significa fronteiras abertas, liberdade de movimentos, e um conservadorismo associado à preservação da identidade cultural nacional. Muitos destes partidos conservadores estão também eles divididos internamente, porque, na verdade, as migrações acabam por cortar o coração destes partidos mainstream que se esquivaram de impor outras narrativas contra as narrativas populistas. O que seria Portugal, o que seria Lisboa sem migrantes? Qual é o valor acrescido da migração para a economia? O que aconteceria se fechassem as fronteiras e se restringisse as migrações laborais em grande escala? Quais seriam as verdadeiras consequências? Esta seria uma ótima narrativa para entrar na sala e reclamar este campo, mas o que vejo em toda a Europa são partidos a fugir disso. Os partidos populistas são muito importantes, mas não apenas eles. Usam este campo fértil que envolve também racismo, discriminação e nacionalismo, mas não apenas isso. A obsessão pelas migrações deixa-os produzirem isso e não são suficientemente contestados pelos outros partidos. Concorda que os migrantes não são todos vistos e aceites da mesma forma? Basta pensarmos nos ucranianos e nas pessoas vindas de países asiáticos como o Bangladesh, por exemplo... A obsessão pelas migrações também se alimenta de uma mistura entre racismo e nacionalismo. Muitas vezes, o termo migração refere-se apenas a migrantes internacionais, e não a pessoas que vêm do Porto para Lisboa, ou vice-versa. Isso é problemático. Até podemos dizer que há uma forma de racismo e de nacionalismo na nossa língua, porque apenas dizemos que alguém é migrante, quando há um problema associado a ele. Se eu me instalasse aqui [em Lisboa], considerar-me-ia um imigrante, mas provavelmente seria apelidado de trabalhador qualificado, um especialista, ou algo semelhante, e não como verdadeiro imigrante. Provavelmente, não seria sujeito a uma política de integração, porque só se faz isso quando uma categoria é etiquetada como um problema. A nossa língua está entranhada com este tipo de nacionalismo misturado com o velho racismo que nunca deixou as nossas sociedades.

"Trump, enquanto mostra força nas fronteiras, liberaliza as migrações laborais. A Europa faz mais ou menos o mesmo"