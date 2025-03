"Precisamos de nos tornar conscientes de que há uma obsessão com as migrações"

A explicação pode estar nos partidos políticos da direita e na forma como falam sobre migrações?

Há vários mecanismos que estão por trás desta obsessão pelas migrações. Um deles é, de facto, o aumento do nacionalismo político. Apesar de vivermos num tempo de globalização sem precedentes, ou talvez porque vivemos num tempo de globalização sem precedentes, há também uma reação contra.

Os partidos populistas assumem as migrações como um tema simbólico de luta contra a agenda de globalização, espalhando o medo diante da globalização e fazendo com que as pessoas se preocupem e se sintam inseguras sobre o que é a globalização e o que as mudanças na sociedade significam.

Acho que os partidos populistas têm sido incrivelmente bem-sucedidos a fazer isso. Ainda assim, não podemos dizer que é apenas por causa dos partidos populistas que isso acontece. Esse não é o tipo de poder que os partidos populistas têm. As sociedades dão-lhes esse poder devido a outros mecanismos.

Perante esta obsessão com as migrações, não devemos dizer que não há nada realmente a acontecer. As pessoas estão preocupadas com a globalização. A globalização implica mudanças rápidas e traz vencedores e perdedores, e isso geralmente não tem nada a ver com migrações, mas está ligado às migrações. Os partidos associam o medo da globalização com as migrações. Muito do debate sobre migrações é, na verdade, sobre globalização. Talvez seja por isso que os números são tão exagerados, porque se transformam num símbolo para a globalização. Mas há muito mais.

Como por exemplo?

A lógica dos media. As migrações têm algo que a inteligência artificial e, até mesmo, as alterações climáticas não têm. São incrivelmente dramáticas, pessoais, e prestam-se a histórias incríveis sobre o que há de errado na sociedade. Há estudos interessantes sobre a lógica dos media.

Sempre tivemos os media e as migrações, mas media profissionais e com informação verificada. Agora, temos uma influência cada vez maior das redes sociais e uma grande influência das redes sociais nos media tradicionais. Nas redes sociais, vemos este enfoque exagerado nas migrações. Há algo nas migrações que as tornam muito visuais, narrativas. As pessoas querem ler sobre o tema, clicam nele. Além dos media, há ainda outros partidos políticos.

Quais?

Não me refiro apenas aos partidos populistas. Os partidos mainstream nunca se decidiram sobre o tema das migrações. Têm uma certa ambiguidade. Os ingleses costumam dizer: "leia a sala” – acho que os partidos populistas leram a sala e os partidos mainstream saíram da sala, porque ficaram muito assustados com o conflito interno sobre o tema.

Na Europa, os partidos social-democratas tiveram sempre dificuldade com esta fricção existente dentro dos seus próprios partidos entre a solidariedade internacional com os pobres, incluindo os migrantes, e a escuta da população de classe trabalhadora que se sente assustada e que é realmente assustada pelas narrativas públicas sobre a migração. Estes partidos nunca criaram uma narrativa muito clara contra o populismo. O mesmo acontece com os partidos cristãos democratas em toda a Europa.