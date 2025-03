Rapaz procura companheira. O que é o movimento “incel”, peça-chave da série Adolescência?

Dentro da comunidade, que ideias são defendias?

Considera-se que os incels integram a “manosfera”, um conjunto de comunidades (na sua maioria online) antifeministas. Incluem ativistas dos “direitos dos homens” e influenciadores do conceito de “macho-alfa”, com ideologias extremistas.

Na base do movimento, está a ideia de que as mulheres são culpadas pelo insucesso romântico e sexual dos homens. Para o justificar, são apresentados essencialmente três argumentos: uma hierarquia baseada na aparência, a crença na hipergamia feminina e a rejeição do feminismo. Mas vamos por partes.

Uma hierarquia da aparência?

Os incels vêem a “atratividade física como o fator mais importante no estabelecimento de relações com mulheres”, diz-nos o relatório “Incels: Uma Primeira Análise do Fenómeno (na UE) e a sua Relevância e Desafios”, realizado para a Comissão Europeia em 2021. Acham que, devido à genética e biologia, não são atrativos o suficiente para ter um relacionamento.

Afinal, o que é a hipergamia feminina?

A comunidade incel defende que “as mulheres estão predispostas biologicamente a procurar homens fisicamente mais atraentes” e que utilizam o privilégio de seleção sexual para subir socialmente. A este fenómeno chamamos hipergamia.

Porque é que rejeitam o feminismo?

Para este grupo, o feminismo representa um retrocesso. Acham que, no passado, existiam “estruturas sociais, que controlavam o comportamento hipergamico das mulheres”, garantindo que todos os homens tinham igual acesso a relações sexuais.

O movimento feminista e o aumento dos direitos das mulheres reverteram esta situação, permitindo que as mesmas rejeitem relacionar-se com homens pouco atraentes. É aqui que entra a regra 80/20 - 80% das mulheres interessam-se apenas por 20% dos homens do topo da sociedade (o que não é um facto).

Tiago Pimentel, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, resume as três ideias ao explicar que as “principais características do movimento incel consubstanciam crenças irracionais de desigualdade sexual”. “Muitas pessoas que se concebem como incels sentem que a sociedade está estruturada para favorecer um grupo seletivo de homens perante os quais determinado grupo de mulheres se sente atraído e de onde eles se excluem”, acrescenta.