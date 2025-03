A fogueira do oligarca: sete Teslas em cinzas, Musk no olho do furacão

Na madrugada deste sábado, sete carros da Tesla foram consumidos pelas chamas num concessionário em Ottersberg, no norte da Alemanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O incêndio, que deflagrou por volta das 03h30, foi rapidamente controlado pelos bombeiros, mas deixou os veículos completamente destruídos. Os prejuízos ascendem a várias centenas de milhares de euros.

Apesar de ainda não haver uma ligação confirmada ao contexto político, a coincidência temporal com o “dia de ação global” contra Elon Musk levantou suspeitas.

“Estamos a investigar todas as possibilidades, incluindo fogo posto ou uma falha técnica”, disse um porta-voz da polícia alemã, citado pela imprensa local.

A população da zona foi aconselhada a manter portas e janelas fechadas devido ao fumo intenso.

O incêndio ocorreu no mesmo dia em que activistas do movimento “Neue Generation” – um grupo que emergiu do extinto “Letzte Generation” – organizaram protestos em mais de uma dezena de cidades alemãs, incluindo Berlim, Munique, Nuremberga e Hamburgo.

As manifestações visaram diretamente a Tesla e o seu fundador, Elon Musk.

“Elon Musk já foi considerado um pioneiro do futuro verde. Mas quem olhar para trás da fachada da Tesla vê um oligarca tecnológico que destrói o clima e a democracia”, afirmou Joyce Fiedler, uma das participantes no protesto em Berlim.

Num comunicado divulgado antes das ações, o grupo acusou Musk de apoiar movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos e na Europa, referindo-se especificamente à sua alegada proximidade com a Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita alemão.