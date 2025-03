Trump admite terceiro mandato. A “Putinização” dos EUA é possível?

Essa série de quatro eleições consecutivas para a Presidência quebrou a tradição de dois mandatos estabelecida pelos fundadores dos EUA George Washington e Thomas Jefferson, o primeiro e terceiro Presidente. Roosevelt acabou por falecer em 1945, nem três meses depois de iniciar o quarto mandato, quando o debate sobre alterar a Constituição para impedir formalmente um terceiro mandato já estava em marcha, segundo o National Constitution Center.

Como pode Trump contornar a lei?

A possibilidade admitida por Donald Trump na entrevista à NBC News é simples, e não é uma novidade. Ela consiste em ser JD Vance a candidatar-se a Presidente nas eleições de 2028, com Trump como candidato a vice-presidente. Depois de tomar posse como Presidente (no caso de vencer), JD Vance demitir-se-ia, fazendo Donald Trump voltar ao topo do ramo executivo do Governo dos EUA, segundo a sucessão estabelecida na Constituição.

Contudo, essa é apenas uma hipótese não-provada, baseada no facto de o texto da 22.ª emenda referir a eleição para um terceiro mandato, e não o desempenho das funções de Presidente pela terceira vez. Mas é uma imitação do que Vladimir Putin fez com Dmitry Medvedev, quando este assumiu a presidência da Rússia entre 2008 e 2012 e Putin foi primeiro-ministro, contornando a proibição de desempenhar um terceiro mandato consecutivo como Presidente.