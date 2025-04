As imagens de 1.200 manifestações anti-Trump que juntaram três milhões nos 50 estados dos EUA

Segundo o The New York Times , mais de 600 mil pessoas estavam inscritas nos protestos em todo o país . A manifestação na Quinta Avenida, em Nova Iorque , ocupou cerca de 20 quarteirões – cerca de um quilómetro e meio de comprimento. A organização dos protestos fala em mais de três milhões de pessoas mobilizadas nos EUA.

Cerca de 150 grupos ativistas inscreveram-se para participar na manifestação de acordo com o site do evento. O movimento "50501" (50 manifestações, 50 estados, um movimento) convocou protestos em todos os 50 estados, aos quais se juntaram movimentos no Canadá e México.

O relvado em torno do Monumento Washington , na capital do país, encheu-se com uma multidão apesar dos céus sombrios e chuva leve. Segundo a Reuters, mais de 20.000 pessoas eram esperadas para o comício no National Mall.

Terry Klein, cientista biomédica reformada de Princeton, Nova Jérsia, esteve entre os que se reuniram no palco abaixo do Monumento Washington. A motivação foi protestar contra as políticas de Trump sobre "tudo, desde imigração até as coisas do DOGE, as tarifas desta semana, até educação. Quer dizer, o nosso país inteiro está sob ataque, todas as nossas instituições, todas as coisas que fazem a América ser o que ela é".

A multidão ao redor do memorial continuou a crescer ao longo do dia. Alguns levaram bandeiras ucranianas e outros usavam lenços "keffiyeh", palestinianos, assim como cartazes a pedir a “Palestina Livre”, enquanto democratas da Câmara dos Representantes dos EUA criticaram as políticas de Trump no palco.