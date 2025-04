"Política americana está a regressar ao passado. Estão a tirar as máscaras"

Com a reeleição de Donald Trump, temos agora grandes blocos a moverem-se em diferentes direções, não apenas nas questões climáticas. Escreveu este livro antes, mas ele antecipa esta "desordem" que hoje vivemos?

Eu escrevi o livro, em parte, em resposta à eleição de Trump em 2016, a primeira. Penso que é um relato razoável que explica porque aconteceu: as escolhas geopolíticas que os Estados Unidos enfrentaram em 2016, o que estava a acontecer na política democrática nos Estados Unidos, principalmente na fronteira com o México e os efeitos desestabilizadores disso na política americana.

Acho que neste segundo mandato Trump também é diferente. Em parte, porque de certa forma, não tem agido como o candidato outsider que era em 2016. E sei que há um paradoxo nisso, porque, por um lado, ele estava ainda mais distante do establishment por causa dos eventos de 6 de janeiro [ataque ao Capitólio] e das tentativas significativas de impedi-lo de concorrer a um cargo, de uma forma ou de outra, em 2024.

Mas ele não conseguiu em 2016 ter os multimilionários da tecnologia ao seu lado. Essa é uma espécie de mudança de lealdade entre a fação do capital em Silicon Valley, entre 2016 e 2024. Trump está, de certa forma, a impor um candidato político, muito mais do que estava em 2016. Agora, até é possível ver alguns interesses financeiros a alinharem-se atrás dele. Porquê? Em parte, é uma versão do que aconteceu na primeira eleição, mas amplificada. E esse é o medo da China.

A China foi um contexto para a primeira eleição de Trump. Aconteceu depois do "Made in China 25", que aterrorizou a segurança norte-americana, a possibilidade de a China se tornar uma potência no fabrico de alta tecnologia com implicações na segurança. E agora eles estão a ver, e eu sei que tem havido um grande foco em segredos profundos, mas já começou antes, o sucesso da China na lua, o sucesso da China com veículos ligeiros elétricos e a perspetiva da China vencer em Inteligência Artificial. Acho que tem sido muito esclarecedora em Washington e, certamente, em Silicon Valley. E eles querem alguém como Trump, que será muito assertivo em relação aos interesses americanos.

Neste cenário, como vê a posição da União Europeia? A regulamentação excessiva está a deixar a Europa para trás?

Eu acho que a União Europeia e a Europa, em geral - estou a incluir o Reino Unido- estão em uma posição muito, muito difícil. Já estavam, antes da reeleição de Trump. Nos últimos anos, na sequência da guerra na Ucrânia, destacaram-se as dificuldades energéticas que a Europa tem, os altos custos de energia e os estados que se tornaram dependentes do fornecimento russo ficaram sem esse fornecimento mais barato.

Temos uma questão histórica e assustadora para resolver: o que fazer com a própria Ucrânia e a necessidade de garantir a independência do país no pós-guerra, com algum tipo de contribuição militar, mesmo que seja apenas para manter a paz. Mesmo que não houvesse mais nada a acontecer no mundo que desafiasse a Europa, garantir de alguma forma a segurança da Ucrânia já seria um problema grande o suficiente por si. Mas agora os EUA querem sair do conflito e usam a vantagem energética sobre a Europa, enquanto a Europa enfrenta a competição da China, que é mais inovadora tecnicamente.

Apesar de partilhar alguns problemas energéticos com a Europa, a China está muito mais disposta a usar carvão do que os países europeus para gerar eletricidade mais barata, e já estabeleceu um conjunto de vantagens para a mineração e processamento de metais, com o objetivo da transição energética.