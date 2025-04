Soja, milho e amendoins. Que produtos importados por Portugal podem sofrer com as tarifas aos EUA?

No topo da lista portuguesa está a soja: as importações da leguminosa norte-americana em 2024, no valor de 171 milhões de euros, representaram 35% de toda a soja que chegou a Portugal, segundo números do Instituto Nacional de Estatística. Entre subcategorias de produtos, a soja regista o terceiro maior valor de importações no ano passado, apenas atrás de petróleo e do gás natural.

A soja, tal como muitos outros produtos, tem em vista uma tarifa de 25% que, para já, só entra em vigor a 1 de dezembro deste ano.

Outro produto importado dos Estados Unidos do qual Portugal dependeu mais no ano passado foi o milho: foram cerca de 70 milhões de euros em milho, que representaram 17% de todo o milho importado. O amendoim é outro alimento com grande peso norte-americano: dos 21,8 milhões de euros em amendoins importados de todo o mundo, o norte-americano representou quase quatro milhões de euros.

Entre o lote de produtos norte-americanos que conhecerá tarifas europeias já na terça-feira estão produtos de maquilhagem, aço e alumínio. Em 2024, Portugal importou dos Estados Unidos 700 mil euros em "produtos de beleza ou de maquilhagem", que representaram apenas 0,2% de todas as importações deste setor. Já no aço e alumínio, foram registados 13,5 milhões de importações em alumínio e 11 milhões em "ferro fundido, ferro e aço".

A 16 de maio, entram em vigor tarifas de 25% a um segundo grupo de produtos importados aos Estados Unidos, que inclui o aço, carne, chocolate branco e polietileno.

No total, a Comissão Europeia estima que as tarifas a estes produtos dos EUA terão um impacto de 22,1 mil milhões de euros.