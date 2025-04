Em Gaza, o trauma da guerra está marcado no corpo

Farah Abu Qainas esperava tornar-se professora, mas um ataque aéreo israelita no ano passado feriu-a de tal forma que perdeu a perna esquerda, pondo em dúvida todos os seus planos para o futuro e acrescentando a jovem de 21 anos a uma lista de milhares de novos amputados na devastada Gaza.

Ainda a viver em abrigos temporários, Farah frequenta sessões de fisioterapia num centro de próteses no território, onde espera numa cadeira de rodas por um membro artificial que lhe possa dar alguma liberdade.

“Naquele dia, perdi mais do que apenas a minha perna. Os meus sonhos desapareceram”, disse. “Ansiava por frequentar a universidade e ensinar crianças. Mas esta lesão roubou-me esse futuro.”

A guerra começou a 7 de outubro de 2023, quando o Hamas levou a cabo um ataque transfronteiriço contra comunidades israelitas, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, de acordo com os registos israelitas.

Desde então, a campanha militar israelita já matou mais de 50 mil palestinianos em Gaza, segundo as autoridades de saúde pública locais, deixou a maior parte do pequeno território costeiro em ruínas e quase toda a população sem abrigo.

Muitos milhares de pessoas, que não morreram, sofreram ferimentos que mudaram as suas vidas. No meio de um conflito que deixou o sistema médico quase incapaz de funcionar, as estimativas do número de palestinianos que perderam membros variam.

“Em toda a Faixa de Gaza, estima-se que 4.500 novos amputados necessitem de próteses, para além dos dois mil casos existentes que requerem manutenção e cuidados de acompanhamento”, informou a agência humanitária da ONU, OCHA, no mês passado.

Ahmed Mousa, que dirige o programa de reabilitação física em Gaza para o Comité Internacional da Cruz Vermelha, disse que pelo menos três mil pessoas tinham sido registadas no seu programa, das quais 1.800 têm amputações.