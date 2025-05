O que leva Índia e Paquistão a lutarem por Caxemira? O que pode acontecer a seguir? Uma guerra nuclear?

Em retaliação, depois do ataque da última noite, o Paquistão disse ter abatido aviões de combate indianos, o que a Índia desmentiu.

Embora o Governo paquistanês não tenha comunicado o número exato de alvos abatidos, os meios de comunicação social locais, citando fontes da Defesa, anunciaram o abate de três aviões Rafale, um SU-30 e um MIG-29. Outras fontes paquistanesas referiram igualmente o abate de dois aviões indianos e de um drone.

As afirmações foram refutadas por fontes oficiais do outro lado da fronteira. Fontes indianas afirmaram que não se perdeu qualquer avião da Força Aérea do país durante a operação e rejeitaram as declarações paquistanesas, denunciando serem propaganda sem fundamento.

O que acontece a seguir?

A questão é se a calma prevalecerá desta vez. Os ataques da Índia, parte da Operação Sinhoor, foram recebidos com grande aprovação por diversas correntes políticas na Índia, com os partidos de oposição a terem expressado o seu apoio à operação.

Este apoio dá alento a Modi, num momento em que a popularidade tem vindo a cair, depois de um resultado decepcionante nas eleições de 2024, em que perderam 63 das 543 do parlamento e ficaram longe da maioria.

O Paquistão também pode ter motivos para responder com mais força ao recente ataque da Índia do que no passado. O poderoso exército paquistanês frequentemente alimenta o medo de um conflito com a Índia para justificar o seu enorme orçamento militar. Independentemente do resultado, precisa de um sucesso para vender ao seu público doméstico.

O Paquistão tem sido liderado por militares há décadas, o que também o torna mais propenso a envolver-se em conflitos. Apesar dos períodos de governo civil, os militares sempre mostraram bastante poder e, ao contrário da Índia (onde há um papel mais amplo para um ministro civil da defesa), os militares paquistaneses têm mais influência sobre as políticas nuclear e de segurança.

Tanto os regimes militares como as autocracias multipartidárias podem ver o conflito como uma forma de ganhar legitimidade, principalmente se ambos os regimes acharem que o seu apoio político está a diminuir.

Esta escalada mais recente também é significativa porque é a primeira vez no conflito da Caxemira que a Índia ataca o Punjab, que é considerado o coração do Paquistão. O Paquistão enfrentará pressão interna para responder, acertar as contas e restaurar a dissuasão.

Ambos os lados têm-se mostrado determinados a não perder um centímetro de território. A questão é a rapidez com que a pressão diplomática pode funcionar. Nem a Índia nem o Paquistão estão envolvidos em diálogos sobre segurança e não há mecanismos bilaterais de gestão de crises em vigor.

Para complicar ainda mais a situação, o papel dos EUA como gestores de crises no sul da Ásia diminuiu. Sob Donald Trump, não se pode contar com Washington. Tudo isso torna a desescalada deste conflito muito mais difícil.