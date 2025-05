Ataque de Trump às universidades é "oportunidade para Portugal reaver talento"

O executivo acusa Harvard e outras universidades, como a Universidade de Columbia, de antissemitismo e discriminação racial, na sequência dos protestos estudantis pró-palestinianos de 2023 e 2024. Além disto, Donald Trump diz querer lutar contra o que considera ser a tendência liberal dos campus universitários de elite.

Harvard, a universidade mais antiga e rica do país, recusou ceder às pressões do governo norte-americano, que enviou uma carta a várias instituições de ensino superior, exigindo mudanças nos seus critérios de admissão, currículo académico e práticas de contratação, sob pena do bloqueio do financiamento federal.

No final de abril, Harvard processou a Administração Trump, evocando a 1.ª emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão. No comunicado que dava conta do processo judicial, Alan M. Garber, presidente da universidade, responde às acusações e admite que existem “preocupações válidas sobre o aumento do antissemitismo", que está a tentar combater.

Fala, no entanto, de um “controlo impróprio e sem precedentes” sobre as instituições de ensino superior. “Nenhum governo – independentemente do partido que estiver no poder – deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, quem podem contratar e admitir e que áreas de estudo e pesquisa podem seguir”, lê-se ainda.

Os cortes no financiamento da investigação e desenvolvimento não se ficam pelos Estados Unidos. Em Portugal, também foram cancelados apoios a algumas universidades, incluídas no programa “American Corner” (Espaço Americano), como a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Instituto Superior Técnico. O programa concedia ajuda financeira a iniciativas universitárias.

A continuação do programa estava dependente da resposta a um questionário com 36 perguntas sobre temas como ideologia de género, ligações a partidos comunistas, à China e a grupo terroristas e ainda sobre financiamentos com origem em países como a Rússia, Cuba ou o Irão.