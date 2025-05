"Tanques" vs. "Pensões": Está a Europa a cortar no Estado Social para financiar a Defesa?

Depois do fim da Guerra Fria, os países europeus beneficiaram do chamado dividendo de paz e canalizaram verbas militares para o reforço do Estado social. Com a guerra na Ucrânia, a prioridade passou a ser o reforço da capacidade defensiva.



Em toda a Europa, as despesas militares aumentaram para níveis nunca vistos desde a Guerra Fria, de acordo com um novo estudo do Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI). Este aumento está também ligado à redução da dependência das garantias de segurança dos EUA e à pressão para que os europeus assumam uma maior responsabilidade na Defesa.

Agora, surgem preocupações de que este aumento acentuado esteja a ser feito à custa das pensões, dos cuidados de saúde e de outros serviços sociais. Será mesmo assim?

A questão tornou-se também um alvo de desinformação, com alegações virais — muitas de origem pró-Kremlin – de que a União Europeia (UE) planeia recorrer a poupanças dos cidadãos ou desmantelar os sistemas públicos de segurança social para financiar a defesa.

De acordo com a investigação da equipa de verificação de dados da Euranet — rede europeia de rádios da qual a Renascença faz parte —, funcionários da UE e verificadores de factos rejeitam categoricamente estas afirmações, sublinhando que não existe qualquer plano para cortar pensões ou benefícios. No entanto, reconhecem que as pressões orçamentais são reais.

Quais são as contas do aumento da despesa com a Defesa?

Uma investigação do Instituto Internacional de Investigação da Paz de Estocolmo (SIPRI, em inglês) mostra que as despesas militares globais atingiram 2,72 biliões de dólares em 2024, um aumento de 9,4%.

De acordo com o SIPRI "os gastos militares aumentaram em todas as regiões do mundo, com um crescimento particularmente rápido na Europa e no Médio Oriente". Os cinco maiores gastadores militares - EUA, China, Rússia, Alemanha e Índia - foram responsáveis por 60% do total global, com despesas combinadas de 1,635 biliões de dólares.

Os gastos militares na Europa (incluindo a Rússia) aumentaram 17% em relação a 2023, totalizando 693 mil milhões de dólares — que representa o valor mais elevado desde a Guerra Fria.

A Alemanha lidera agora os gastos militares na Europa Central e Ocidental em valores absolutos (88,5 mil milhões de dólares), enquanto a Polónia é o país da NATO com a maior percentagem do PIB destinada à defesa (4,2%). No total, 18 países da NATO já cumprem o objetivo de 2% da aliança – contra apenas 11 no ano anterior.

Nos últimos dez anos, Portugal reduziu significativamente o investimento em Defesa, com cortes que ultrapassam os 3 mil milhões de euros. Agora, o Governo prepara um reforço para recuperar este atraso e, no início deste ano, o primeiro-ministro, Luís Montengro, anunciou que o Governo está a estudar como pode antecipar a meta atualmente prevista — Portugal espera que, em 2029, o investimento em Defesa represente 2% do PIB. Já no OE 2025, o Estado prevê gastar mais de 3,1 mil milhões de euros em Defesa.

Também em 2024, Portugal ultrapassou em 2024 as previsões de investimento na Defesa, executando mais cerca de 300 milhões de euros do que inicialmente previsto — a execução deverá fechar em 1,58% do PIB. O investimento público feito na área da Defesa registou a execução mais elevada de todos os programas orçamentais do governo até ao momento.



O plano "Rearmar a Europa" da UE, que destina 800 mil milhões de euros para a Defesa, não prevê financiamento comunitário adicional — por isso, os Estados-Membros têm de suportar os encargos financeiros. E, segundo a Foreign Policy, a Europa “precisa de gastar muito mais dinheiro nas suas forças armadas — à custa dos seus Estados-providência”.

Todos os Estados-membros, exceto Malta, aumentaram os seus orçamentos militares.



Os últimos dados da UE mostram que o total da despesa militar subiu de 240 mil milhões em 2023 para 326 mil milhões de euros em 2024– um aumento de 36%, que representa cerca de 1,9% do PIB da UE. E prevê-se que as despesas aumentem mais de 100 mil milhões de euros em termos reais até 2027.

De acordo com a investigação da equipa de verificação de dados da Euranet, estes aumentos da despesa militar têm sido, até agora, financiados principalmente através da dívida e do aumento dos impostos, e não através de cortes diretos no Estado Social.