Paz à maneira do Kremlin: Putin exige 20% da Ucrânia, eleições e validação da ONU

Durante a segunda ronda de negociações diretas com a Ucrânia, realizada esta segunda-feira em Istambul, a Rússia apresentou um memorando com os seus termos para alcançar um cessar-fogo e estabelecer um acordo de paz duradouro.

O documento, divulgado por agências estatais russas, detalha condições territoriais, militares, políticas e económicas consideradas essenciais por Moscovo para encerrar o conflito iniciado em 2022.

As principais exigências expressas diretamente no memorando russo incluem:

1. Reconhecimento da anexação de cinco regiões ucranianas

O documento exige o “reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson como território da Rússia”, regiões atualmente sob controlo russo e que representam cerca de 20% do território da Ucrânia.

2. Retirada total das forças ucranianas

A proposta estabelece a necessidade da “retirada completa das tropas ucranianas desses territórios” anexados.

3. Proibição de armamento nuclear na Ucrânia

Segundo o texto, a Ucrânia deverá confirmar o seu estatuto de país não nuclear, com um compromisso explícito: “Confirmação do estatuto da Ucrânia como Estado não possuindo armas nucleares ou outras armas de destruição maciça, com o estabelecimento da proibição direta da sua receção, trânsito e colocação no território da Ucrânia.”

4. Fim da mobilização e início da desmobilização

Entre as condições militares está também a “terminação da mobilização e início da desmobilização”, enfraquecendo significativamente a capacidade defensiva ucraniana.