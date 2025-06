Falar de genocídio na Faixa de Gaza "é uma vergonha", diz embaixador de Israel

Senhor embaixador, há algum sinal de esperança para o desfecho deste conflito?

A esperança é que em breve nós vamos destruir o Hamas e a ditadura do Hamas e o povo de Gaza vai ter liberdade para viver lado a lado com Israel -- com tudo, com educação, com saúde, com boa economia.

Essa é a nossa esperança e isso vai acontecer, não sei se em breve, mas isso vai acontecer.

E como é que ficamos a saber que o Hamas ficou destruído? É que eles, conforme Israel já disse, estão na Faixa de Gaza em túneis debaixo das casas de civis. Como é que se consegue destruir o Hamas?

Nós vamos a todas as casas de Gaza para destruir o Hamas e no fim não vai haver Hamas, em Gaza. Vai ficar um governo que queira viver em paz com Israel. Isso é o futuro. Não há outra escolha.

Imagine que os dirigentes do Hamas se rendiam. Israel poderia acabar com a ofensiva em Gaza?

Com certeza, isso é o fim. Eles têm possibilidade para sair. Nós queremos que eles saiam sem problema de Gaza e este é o fim da guerra. Como foi também no passado no Líbano. Nós lutámos no Líbano no ano de 1982 e os terroristas saíram do Líbano para a Tunísia e este foi o fim da guerra no Líbano. Portanto, é preciso os terroristas, o Hamas, sair de Gaza.