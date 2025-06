Recessão, subsídios e Epstein: Trump e Musk em guerra aberta

Era uma questão de tempo até Elon Musk e Donald Trump se desentenderem — mas ninguém pensou que a relação entre o homem (factualmente) mais rico do mundo e o homem (possivelmente) mais poderoso do mundo implodisse tão rapidamente e diante dos olhos do mundo.

Foi ainda na segunda-feira que Musk deixou de ser conselheiro de Donald Trump para a redução da despesa pública. Mas, volvidas nem 72 horas, os dois estão já em guerra aberta nas redes sociais.

Musk foi o primeiro a acusar o fim da relação de amizade. Na terça-feira, lançou duras críticas à proposta orçamental republicana que Trump procura aprovar no Congresso. Disse tratar-se de uma “abominação nojenta, escandalosa e cheia de favores” — palavras duras que Trump ignorou em grande medida.

Esta quinta-feira, todavia, as críticas e acusações foram já mútuas e de um nível diferente.

Disputa sobre subsídios

O pacote orçamental republicano elimina créditos fiscais de 7.500 dólares (cerca de 6.925 euros) para a compra de veículos elétricos da Tesla, corta subsídios a fábricas de baterias e encerra apoios à instalação de postos de carregamento. Apesar disso, mantém apoios à indústria dos combustíveis fósseis.

Musk manifestou-se em tom crítico e irónico: “Mantenham os cortes aos incentivos para veículos elétricos e energia solar na lei, mesmo que nenhum subsídio ao petróleo e gás tenha sido tocado (muito injusto!!), mas eliminem a MONTANHA DE FAVORES REPUGNANTES neste orçamento.”

Trump reagiu afirmando que seria melhor cortar os apoios públicos às empresas de Musk: “A forma mais fácil de poupar dinheiro no nosso orçamento — milhares de milhões de dólares — é terminar os subsídios e contratos governamentais do Elon. Sempre me surpreendeu que o Biden não o tenha feito!”

Ao que Musk ripostou, aumentando o drama: “As tarifas de Trump vão causar uma recessão na segunda metade deste ano.”