Portugueses juntam-se a marcha pacífica até Gaza: “Queremos uma fronteira aberta à ajuda humanitária”

No domingo, 31 palestinianos terão sido mortos por disparos das IDF. Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, as vítimas chegaram ao hospital Nasser, de Khan Younis, no domingo de manhã.

Já o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), relatou que, no mesmo dia, 179 adultos e crianças deram entrada no hospital da organização em Rafah. As equipas médicas declararam 21 pessoas mortas à chegada.

As IDF têm recusado estas acusações, classificando os relatos como "falsos". Israel argumenta que um inquérito inicial concluiu que as suas forças "não dispararam contra civis quando estes se encontravam perto ou dentro do local de distribuição de ajuda humanitária".

O mundo todo está a ver isto tudo a acontecer e não estamos a conseguir fazer nada, mas parte muito também da inação dos nossos líderes mundiais”

Na terça-feira, o Ministério da Saúde de Gaza disse que as forças israelitas tinham novamente disparado sobre quem tentava aceder à ajuda humanitária, acabando por matar pelo menos 27 pessoas perto de um centro de distribuição.

As IDF, numa publicação no X, afirmam que "as tropas efetuaram disparos de aviso e, depois de os suspeitos não terem recuado, foram efetuados disparos adicionais contra suspeitos individuais que avançaram em direção às tropas". Acrescentam que os "tiros de aviso" foram disparados "aproximadamente a meio quilómetro" do local onde decorria a distribuição de ajuda humanitária.