"Seria a altura ideal para uma mudança de regime no Irão", acredita especialista

Os ataques de Israel ao Irão podem levar à queda do regime dos aiatolás e servem de "manobra para desviar atenções" da fragilidade do governo israelita de Benjamin Netanyahu.

Em entrevista à Renascença, Maria João Tomás, investigadora, professora universitária no ISCTE e especialista em Geopolítica e Geoeconomia, com enfoque no Médio Oriente, acredita que, se o Irão não der uma resposta forte a Israel, "vai ficar ainda mais fragilizado internamente" e que isso poderá levar a uma mudança do regime.

"Seria a altura certa para uma tentativa de mudança de regime. Portanto, se isto correr mal, se o Irão não mostrar uma resposta firme a Israel, as coisas podem ser muito complicadas para o regime iraniano dos aiatolás. Há uma divisão interna grave no Irão. Por um lado, na fação mais da linha dura - que não está contente com a sucessão quase que dinástica que Khamenei quer fazer, porque isso é algo que não cabe no conceito de república criado em 1979. E depois temos os saudosistas do Xá Reza Pahlavi, da dinastia Pahlavi, que querem a volta do filho do Xá e são monárquicos e são dinásticos. Portanto, há uma fragilidade que é perigosa dentro da linha dura que apoia Khamenei", explica.

Assim, acredita, esta será a "altura ideal para uma mudança de regime" no Irão.

Perante estes ataques entre Israel e o Irão, o governo de Netanyahu apresentou dois argumentos para ter lançado os ataques de ontem: a escalada do poder nuclear de Teerão e um possível ataque por parte do Irão, semelhante ao que foi feito pelo Hamas em outubro de 2023. São justificações plausíveis, reais?

Esta última é hilariante, de que o Irão estava pronto a atacar como um ataque de 7 de outubro. Esta é hilariante, porque neste momento o Irão está muito fragilizado internamente por várias lutas internas, e claro que não ia fazer uma coisa dessas, além de que também está enfraquecido com os seus proxis [aliados], porque como sabemos o Bashar al-Assad foi substituído pelo Ahmed al-Sharaa, que é sunita, é da Irmandade Muçulmana e é de um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda, e era importante a Síria estar ali, não é? Depois temos o Hezbollah que foi decapitado nas suas forças mais importantes, temos o Hamas como está, os únicos que ainda estão a operacionar são os Huthis, portanto o Irão nunca, nesta altura de campeonato, iria fazer um ataque de que ordem fosse. Só se fosse obrigado, como é o caso. Portanto, esse argumento Netanyahu é hilariante.

Em relação ao urânio enriquecido, aí as coisas já são mais complicadas, porque o Irão quer realmente ter armamento nuclear e precisa dele, portanto esse é um argumento importante, até porque já sabe que aparentemente havia urânio enriquecido suficiente ao ponto de poder fazer um armamento nuclear.