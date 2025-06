Lídia teve de sair de Telavive para Jerusalém. "Tenho a minha vida toda num caos"

Foi há quatro dias que a casa de Lídia Cordeiro foi atingida por mísseis iranianos, em Telavive. “O governo israelita avisou-nos desde o início que, sendo uma guerra contra o Irão, será uma guerra que vai ter muitos prejuízos para Israel”, conta à Renascença esta portuguesa oriunda do Porto, mas a viver em Israel desde agosto de 2004. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O problema é quando o prejuízo bate à porta. “Achamos sempre que ia acontecer a outra pessoa”. Aconteceu a Lídia. Foi nessa madrugada de domingo passado que percebeu que, apesar de Israel ser um país dotado de uma das melhores defesas antiaéreas do mundo, a proteção “nunca será a 100%... e as coisas aconteceram como como eles tinham dito”. Lídia recorda bem tudo o que aconteceu, numa reconstituição feita praticamente ao segundo, no tempo verbal Presente do Indicativo, porque não há regresso à normalidade – venha ela quando vier – que apague as marcas desta experiência: “Quando a casa é atingida, nós estamos no abrigo e sentimos que alguma coisa de diferente aconteceu: a terra treme e, quando saímos, vemos os estragos”. Em 20 segundos, o resumo de 20 minutos… talvez um pouco mais.

20 horas de Telavive a Jerusalém As horas seguintes foram de desolação e desorientação. "Ficamos umas horas com os primeiros socorros, depois mandaram-nos para uma escola”, que funcionou como centro de emergência para as pessoas afetadas pelo ataque: comida, colchões, medicação. Tudo o que é necessário para assegurar a mínima qualidade de vida nas primeiras horas de trauma. “Depois, passadas quase 20 horas, fomos retirados para um hotel em Jerusalém”. Nova cidade, uma vida toda ela diferente. Lídia e a família tiveram de acionar o modo de sobrevivência. Ou de apurá-lo. Viver em Israel há duas décadas é experiência bastante para estar habituado a viver em alerta. Enquanto conversa com a Renascença, Lídia está na fila de um balcão de informações do Estado israelita: “não sei, ao certo, o que fazer em relação a pagamentos, nomeadamente o aluguer da casa, as despesas que temos habitualmente”. E surge a dúvida. “Será que neste momento tenho de as ter? Não faço a menor ideia do que vai ser a seguir… e é dinheiro que faz falta neste momento”. E a burocracia faz o seu caminho e leva o seu tempo. Será que os seguros cobrem os prejuízos? Ou vai ter ajuda do Estado? “Não faço a mínima ideia… não faço mesmo… aquilo aconteceu no domingo e, para já, ainda ninguém me contactou para ir ver a minha casa. Portanto, deduzo que não vá ser assim tão rápido”. Quatro dias de espera parecem uma eternidade. Não falta nada, mas falta tudo.

Cama, comida e duas mudas de roupa a 70 quilómetros de casa A saída à pressa de uma Telavive sitiada não deu tempo para grandes elaborações com a bagagem. “Tenho duas mudas de roupa e estamos à espera de um donativo de roupas para podermos tentar ter mais alguma coisa de vestir que nos faça sentir um pouco melhor”. O mínimo essencial é que não falta: “temos uma cama e uma casa de banho, sala de de jantar, comida três vezes por dia… não é propriamente aquela coisa de estar num hotel a passar férias... é muito diferente”. A liberdade de movimentos é quase total durante o dia, “mas sempre com o cuidado de andar perto de abrigos”. À noite, que é a altura do dia em que é mais suscetível a ocorrência de ataques iranianos, a recomendação é clara: voltar à base. E só sair no dia seguinte, se for seguro. Mas também “não há muito para onde ir… Estamos numa cidade em que não conhecemos ninguém porque não vivemos aqui”. As rotinas tiveram de ser todas adaptadas às circunstâncias.



Regressar a Portugal? "Podia, mas não vou" Lá em Telavive, onde deixou tudo para trás, Lídia Cordeiro gere uma organização não governamental de serviços de emergência. “Não tenho como trabalhar… Para já, não estou na minha cidade, portanto, não tenho qualquer possibilidade de estar a trabalhar. Para além disso, o edifício da minha ONG também foi atingido”. Por isso, quando lhe perguntam se a vinda para Portugal é uma hipótese, esta portuguesa radicada em Telavive há duas décadas não hesita: “eu podia, mas não vou”. Lídia sabe que há cidadãos nacionais que têm conseguido sair do país através da fronteira com o Egito. “Não é a coisa mais simples de se conseguir, mas sim, há pessoas que já saíram”. Mas, por agora, os seus planos são outros. “Tenho a minha vida toda num caos… tanto a minha casa, como a minha ONG estão afetadas e eu não faço ideia do que é que eu vou ter de fazer”. Por estes dias, Israel é um país que é tudo, menos normal. Embora habituado a ataques com rockets do Hamas e do Hezbollah, quando o calibre passa a míssil balístico, as fragilidades do país revelam-se. As pessoas sentem mais receio e o movimento nas ruas das cidades é a melhor tradução desse sentimento. “Todos os negócios estão fechados… só mesmo as lojas de bens essenciais é que estão abertas”. O mesmo é dizer: farmácias e supermercados. Tudo o resto está de portas encerradas. Israel não está parado. Mas “não está a funcionar de uma maneira normal”.

O momento em que Telavive é atingido por mísseis iranianos.