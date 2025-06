Lídia teve de sair de Telavive para Jerusalém. "Tenho a minha vida toda num caos"

20 horas de Telavive a Jerusalém

As horas seguintes foram de desolação e desorientação. "Ficamos umas horas com os primeiros socorros, depois mandaram-nos para uma escola”, que funcionou como centro de emergência para as pessoas afetadas pelo ataque: comida, colchões, medicação. Tudo o que é necessário para assegurar a mínima qualidade de vida nas primeiras horas de trauma.

“Depois, passadas quase 20 horas, fomos retirados para um hotel em Jerusalém”.

Nova cidade, uma vida toda ela diferente. Lídia e a família tiveram de acionar o modo de sobrevivência. Ou de apurá-lo. Viver em Israel há duas décadas é experiência bastante para estar habituado a viver em alerta.

Enquanto conversa com a Renascença, Lídia está na fila de um balcão de informações do Estado israelita: “não sei, ao certo, o que fazer em relação a pagamentos, nomeadamente o aluguer da casa, as despesas que temos habitualmente”.

E surge a dúvida. “Será que neste momento tenho de as ter? Não faço a menor ideia do que vai ser a seguir… e é dinheiro que faz falta neste momento”. E a burocracia faz o seu caminho e leva o seu tempo.

Será que os seguros cobrem os prejuízos? Ou vai ter ajuda do Estado? “Não faço a mínima ideia… não faço mesmo… aquilo aconteceu no domingo e, para já, ainda ninguém me contactou para ir ver a minha casa. Portanto, deduzo que não vá ser assim tão rápido”.

Quatro dias de espera parecem uma eternidade. Não falta nada, mas falta tudo.