GBU-57, a bomba dos EUA que pode destruir a central nuclear secreta do Irão

A central nuclear de Fordo, localizada a cerca de 100 quilómetros de Teerão, é considerado o coração do programa nuclear do Irão, mas tem escapado aos ataques de Israel, que têm fustigado as principais instalações de enriquecimento de urânio do país.

Logo na madrugada da última sexta-feira, quando Israel prometeu "eliminar a ameaça nuclear" do Irão, parte da central nuclear iraniana de Natanz foi destruída em ataques israelitas.

Imagens de satélite da empresa Maxar mostram os danos dos ataques, tal como em Tabriz, onde se situa uma base de construção de mísseis, e em Isfahan, onde também se situa uma central nuclear.

No entanto, um alvo ficou de fora dos ataques israelitas: a central de enriquecimento nucelar de Fordo, perto da cidade de Qom, fica escondida nas montanhas e muitos metros abaixo da terra e suspeita-se que esconda túneis que abriguem uma rede de túneis subterrâneos usados para o enriquecimento de urânio.