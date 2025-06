Cronologia de um ataque ao Irão. Como aconteceu a operação Martelo da Meia-Noite?

À medida que os B-2s entraram no espaço aéreo do Irão, os Estados Unidos "empregaram várias táticas de dissimulação", com aeronaves de quarta e quinta geração à frente do grupo de ataque, a alta altitude e velocidade, "varrendo a frente do grupo para caças inimigos e ameaças de mísseis terra-ar", explicou Caine.

Já na aproximação às instalações de Natanz e Fordo, foram utilizadas "armas de supressão de alta velocidade" com aviões de combate para "garantir a passagem segura" dos B-2. E foi o bombardeiro líder que lançou duas enormes bombas "perfuradoras de bunker" contra o complexo nuclear de Fordo. A partir daí, o caminho ficou livre para "os restantes bombardeiros atingirem os seus alvos".

No total, foram lançadas 16 bombas GBU-57 — duas pelo bombardeiro líder em Fordo, e 14 pelos demais bombardeiros contra as outras duas instalações. Nenhum tiro foi disparado pelo Irão contra os EUA, nem na ida nem no regresso a casa, disse Caine.

🕛 Cronologia da operação Martelo da Meia-Noite