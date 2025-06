EUA atacam instalações nucleares no Irão

Os EUA atacaram este domingo instalações nucleares no Irão, anunciou o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Concluímos o nosso ataque bem-sucedido às três instalações nucleares no Irão, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan", escreveu Trump, numa mensagem publicada nas redes sociais.



Trump garante que a central nuclear de Fordo, considerada o coração do programa nuclear do Irão, foi destruída. "Is gone", foi a expressão utilizada.

O líder dos Estados Unidos indica que "uma carga completa de BOMBAS foi lançada na instalação principal, Fordo".