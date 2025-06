EUA atacam instalações nucleares no Irão

"Este é um momento histórico para os Estados Unidos da América, Israel e o Mundo. O Irão deve agora concordar em acabar com esta guerra", escreveu o líder norte-americano.

Em declarações à agência Reuters, Trump avisa que "o Irão deve fazer a paz imediatamente".

"Devem parar imediatamente ou vão ser atacados outra vez", ameaça.

De acordo com a televisão estatal iraniana, as três instalações nucleares já tinham sido evacuadas antes dos bombardeamentos norte-americanos e os materiais radioativos tinham sido retirados.

O ataque dos Estados Unidos foi realizado em "total coordenação" com Israel, avança a estação pública israelita citada pela agência Reuters.

A Administração norte-americana terá contactado o Governo do Irão antes dos bombardeamentos contra instalações nucleares, avança a estação CBS News.

Trump falou com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois do ataque desta noite, adianta a Casa Branca.

Como medida de prevenção para uma eventual resposta do Irão, as escolas e empresas vão encerrar em Israel e só os serviços essenciais vão funcionar, indicam as forças armadas citadas pela Reuters.

O ataque cirúrgico dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irão aconteceu nove dias depois de Israel ter lançado, a 13 de junho, uma operação de bombardeamentos contra alvos e destacadas figuras do regime de Teerão.

Nos últimos dias surgiram vários sinais de que os EUA estavam a preparar uma operação militar contra o Irão.

EUA terão usado bomba GBU-57 em Fordo

Pelo menos, 12 aviões de reabastecimento aterraram na base das Lajes, nos Açores, e nas últimas horas bombardeiros B-2 foram enviados para o Médio Oriente.

Pelo menos seis bombardeiros B-2 terão sido usados no ataque ao Irão, segundo fontes militares.