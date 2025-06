O discurso de Trump na íntegra: "Ou haverá paz, ou haverá uma tragédia para o Irão"

Os EUA atacaram, este domingo, instalações nucleares no Irão, anunciou o Presidente norte-americano, Donald Trump. Num discurso desde a Casa Branca, acompanhado pelo vice-presidente, pelo secretário de Estado e pelo secretário da Defesa, Trump disse que "o Irão, o bully do Médio Oriente, deve agora fazer a paz".

Veja aqui o discurso completo do Presidente dos EUA.

"Obrigado.

Há pouco tempo, as forças armadas dos EUA levaram a cabo ataques de precisão massivos contra três instalações nucleares-chave do regime iraniano: Fordo, Natanz e Esfahan. Todos ouviram estes nomes durante anos, enquanto construíam esta empresa horrivelmente destrutiva.

O nosso objetivo foi destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irão e pôr fim à ameaça nuclear colocada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo.

Esta noite, posso informar o mundo de que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irão foram completamente e totalmente obliteradas. O Irão, o bully do Médio Oriente, tem agora de fazer a paz.