5% do PIB para a Defesa e críticas ao Irão. Rutte levantou a ponta do véu da cimeira da NATO

Depois das suspeitas levantas este domingo, agora vem a confirmação oficial. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou esta segunda-feira que os países da Aliança Atlântica aceitaram aumentar o investimento em Defesa para os 5% do PIB até 2035. “Todos os aliados concordaram com a declaração e concordaram com os objetivos definidos pelos ministros da Defesa há umas semanas”, afirmou.

O modo de funcionamento é simples: anualmente, cada país vai ter de entregar à NATO um relatório pormenorizado com o trabalho que tem feito para atingir este objetivo e, em 2029, a Organização do Tratado do Atlântico Norte vai rever esta meta - e, se necessário, voltar a subi-la. “Esta é a grande diferença do objetivo definido em 2014 no País de Gales [de 2%]”, clarificou, na conferência de imprensa de antevisão da cimeira da NATO, que decorre esta terça e quarta-feira em Haia, nos Países Baixos.

Apesar do consenso alargado, a ponta solta espanhola manteve-se. Tal como reforçado este domingo por Pedro Sanchéz, Espanha vai gastar “nem mais, nem menos do que os 2%”, para não colocar em causa o Estado Social. Questionado pelos jornalistas, Rutte (que enviou uma carta este domingo a Sanchéz onde assumia haver flexibilidade para Espanha) garantiu que não há “acordos paralelos” nem “exceções” dentro da Aliança, resumindo quase a questão a matemática simples.

“Tenho o maior respeito pelo contributo de Espanha, que é ativo em todo o território da NATO, em várias missões. Espanha pensa que chegará aos objetivos com 2,1% do PIB. Mas a NATO está absolutamente convencida de que vai ter de gastar 3,5%”, afirmou, rejeitando também possíveis objeções por parte de Donald Trump face a esta flexibilidade com Espanha. “Todos concordaram”, insistiu.