Do Leão Ascendente ao Martelo da Meia-Noite. Três mapas para perceber o conflito entre o Irão, Israel e os Estados Unidos

Em 1974, o Irão iniciou um programa nuclear civil, sob o governo do xá Mohammed Reza Pahlavi, como símbolo do compromisso com o progresso científico. Depois da revolução de 1979, que transformou o Irão numa teocracia, o poder nuclear iraniano podia ser usado como um dissuasor e afastar ataques de potenciais ameaças. Muito do progresso da investigação nuclear no Irão foi feito em parceria com os Estados Unidos. Aliás, em 1967, os EUA apoiaram a construção de um reator de investigação em Teerão, de acordo com o The New York Times.

Hoje, o Irão tem uma estrutura nuclear diversa, desde o investimento em educação e formação, ao processamento de resíduos e à conversão nuclear. Muitas das instalações nucleares em funcionamento atualmente, incluindo a estação nuclear de Fordo, operam em infraestruturas no subsolo.

Líderes políticos por todo o mundo, como Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, e Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia, ecoaram que o poder nuclear no Irão é perigoso e que a aquisição e construção de armas nucleares no país deve ser prevenida.



Mas, apesar da preocupação internacional, o Irão insiste que o seu programa nuclear é pacífico e que serve, sobretudo, propósitos energéticos.