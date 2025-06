Onde estão as bases militares dos EUA no Médio Oriente?

Qatar

A maior de todas foi, precisamente, aquela que o Irão atacou. Al Udeid, no Qatar, é o quartel-general do Comando Central dos EUA (CENTCOM), com cerca de 10 mil militares destacados, além de ser o centro logístico e operacional para missões no Médio Oriente. Tem 24 hectares de extensão e comanda todas as operações desde o Egito ao Cazaquistão.

Bahrain

É onde se encontra a 5.ª frota da Marinha norte-americana, com responsabilidades sobre o Golfo, o Mar Vermelho, o Mar Arábico e partes do Oceano Índico.

Kuwait

É aqui que se encontra o Acampamento Arifjan, quartel-general avançado da Central do Exército dos EUA, e a base aérea Ali Al Salem, a cerca de 40 quilómetros da fronteira com o Iraque, ambas essenciais no apoio logístico e na mobilização de tropas.

Emirados Árabes Unidos

Aqui, os Estados Unidos têm localizada a base aérea de Al Dhafra, usada em missões de vigilância e operações com drones. Está situada a sul de Abu Dhabi e é partilhada com a Força Aérea local, tendo participado em missões contra o Estado Islâmico. O porto de Jebel Ali, no Dubai, embora não seja uma base militar formal, é o maior porto de escala da Marinha dos EUA na região.

Iraque

Apesar de não ter tanta presença como já teve em anos anteriores, os EUA mantêm a base aérea de Ain Al Asad, na província de Anbar, onde estão forças destacadas numa missão da NATO. A base aérea de Erbil, no norte do Iraque, é usada como centro de exercícios de combate.

Arábia Saudita

Estão destacados no país cerca de 2.300 soldados norte-americanos, muitos deles a cerca de 60 quilómetro de Riade, na base aérea Prince Sultan.

Jordânia

Os EUA têm aqui a base aérea Muwaffaq al Salti, a cerca de 100 quilómetros da capital, onde está localizada a 332ª Ala Expedicionária Aérea da Central das Forças Aéreas dos EUA.