Trump pode dividir partido com ataque dos EUA ao Irão. Congresso não se consegue impor

O ataque dos Estados Unidos da América (EUA) à instalação nuclear de Fordo, no Irão, está a revelar uma divisão interna no movimento Make America Great Again (MAGA), que apoia Donald Trump e domina o Partido Republicano, com alguns dos mais fervorosos apoiantes do Presidente norte-americano a mostrarem-se contra o envolvimento dos EUA num conflito do Médio Oriente.

Trump lançou a candidatura presidencial em 2015 com a promessa de afastar os Republicanos do passado agressivo e intervencionista, particularmente depois das ‘guerras eternas’ no Iraque e Afeganistão. Dez anos depois, esse pensamento continua a ser uma parte integral da filosofia “América Primeiro” apregoada por Trump — o secretário de Defesa, Pete Hegseth, esforçou-se por sublinhar que o âmbito do ataque da madrugada de domingo era “intencionalmente limitado”.

A mera perspetiva de um ataque dos EUA ao Irão, envolvendo-se num conflito que tem sido de Israel, foi suficiente para colocar em rota de colisão algumas das principais figuras do atual Partido Republicano e da direita dos Estados Unidos.

O maior exemplo disso foi uma entrevista de Tucker Carlson, ex-apresentador da Fox News e apoiante de Trump, ao senador republicano Ted Cruz — apoiante de tudo o que Donald Trump faz.