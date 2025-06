Diário de uma mensagem divulgada. Trump só chegou no fim, mas marcou o primeiro dia da NATO

O presidente norte-americano não falou quando chegou a Haia para o jantar oferecido pelos reis dos Países Baixos, mas andou nas bocas do mundo e desde logo de manhã. Na abertura do Fórum Público, já Mark Rutte fazia todos os possíveis para agradar a Trump – não só garantiu que sente um “compromisso total” por parte dos Estados Unidos , como também se mostrou convencido de que “mais países” vão antecipar a meta dos 5% para antes de 2035 , como a Alemanha e a Dinamarca.

Ainda nem tinha chegado e já Donald Trump fazia das suas e dava asas à imprevisibilidade. “ A Europa vai passar a pagar à GRANDE como devia, e essa vitória é sua ”. As palavras são do secretário-geral da NATO, mas vieram a público graças ao Presidente norte-americano, que as divulgou nas redes sociais.

Ao mesmo tempo, as declarações do presidente norte-americano à entrada para o avião que o trouxe até Haia criaram apreensão para a reunião desta quarta-feira, entre os chefes de Estado e do governo da Aliança: "É um problema para a despesa da NATO", avisou Trump, quando questionado sobre a recusa de Espanha em investir 5% do PIB em defesa, e em ficar apenas pelos 2,1%.

Também nas entrelinhas se reparou no presidente republicano. Desde logo, na indicação dada por Ursula von der Leyen que, apesar de não estar diretamente envolvida, acabou por dizer que o G7 (onde se encontram os EUA) vai acompanhar a União Europeia em mais um pacote de sanções contra o Kremlin.

“O 18.º pacote de sanções é duro e eu sei que os nossos amigos do G7 vão seguir-nos com sanções também. Isto mostra que a Ucrânia está entre amigos”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, numa conferência de imprensa que partilho com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e também o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Para o chefe de Estado da Ucrânia, Trump não mereceu nenhuma referência direta, mas, ao lado da União Europeia e da NATO que sempre o apoiaram, Zelensky pode ter dado um sinal subtil a Washington, ao repetir vezem sem conta a mesma expressão: “Muito obrigado”.

O ato único de Zelensky

O “bloqueio” nas negociações e a paz na Ucrânia só são possíveis, como apontou Rutte esta terça-feira, com a mão do “líder mais poderoso do mundo, dos Estados Unidos”, mas nem por isso a cimeira de Haia vai receber um verdadeiro encontro entre Trump e Zelensky – segundo a Casa Branca, os dois vão apenas ter um encontro “à margem” do programa.