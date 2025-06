Para onde caminha a nossa defesa? Cinco perguntas e respostas sobre a cimeira que define o futuro da NATO

No caso de Portugal (que, em 2024, gastou cerca de 1,58% do PIB em defesa), aponta Poêjo Torres, as principais apostas poderão passar pela aquisição de sistemas de defesa aérea e pela renovação de frotas de aeronaves, pelo investimento na Marinha e na frota submarina e por um desenvolvimento da indústria de munições. Para Francisco Proença Garcia, tenente-coronel na reserva e diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, o investimento pode também passar por um incentivo à tecnologia avançada, nomeadamente na produção de vestuário inteligente.

Vamos ouvir falar do Médio Oriente?

O tema não consta da agenda oficial, mas será incontornável. Donald Trump deve chegar a Haia esta terça-feira à noite, para o jantar dos chefes do Estado dos países aliados. Vai ser nos Países Baixos que o presidente norte-americano vai assistir ao fim do prazo que colocou na madruaga de segunda para terça-feira no cessar-fogo entre Israel e o Irão: se, passadas 24 horas, não houver novos ataques, Trump diz dar a guerra por terminada.

Ainda que diminutos a esta altura do campeonato, os receios de ver um aliado envolvido num conflito é sempre razão de apreensão no seio da Aliança Atlântica. Na perspetiva de Manuel Poêjo Torres, essa preocupação não virá tanto do risco de ativar o superpoderoso artigo 5.º (que considera que um ataque contra um aliado é um ataque contra todos), mas sim com o medo de um regresso de vagas terroristas.

“Aquilo que acontece para lá do Mediterrâneo ou em águas internacionais não poderia nunca ativar um artigo quinto. Já as vagas de terrorismo, a aparecerem por patrocínio de um Estado terceiro, dependendo da sua intensidade e da sua frequência, poderiam levar eventualmente à ativação do artigo quinto e isso deve preocupar toda a NATO”, considera, apesar de salientar que as operações antiterrorismo são um dever de cada aliado e não do coletivo.