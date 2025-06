Rutte não fala do Médio Oriente e gere Trump com pinças

A estratégia é, por isso, falar o menos possível. Em parte, para fazer finca-pé no objetivo da NATO em se focar no eixo transatlântico e abafar os medos de uma possível nova vaga terrorista na Europa. Por outro lado, é uma forma de lidar com a imprevisibilidade de Donald Trump, que vai voltar a ser questionado sobre a violação do cessar-fogo quando chegar a Haia – momento em que pode muito bem desviar e descredibilizar a reunião da Aliança, moldada em formato relâmpago para garantir que o presidente norte-americano não sai a meio.

Numa altura em que a “caixa de pandora” de flexibilizar a meta do investimento foi aberta com o recuo espanhol, Rutte apostou as fichas todas para que nada desagrade Trump e já parece tratar o líder dos EUA com pinças, mesmo antes da sua chegada.

Questionado na primeira sessão do Fórum Público sobre a postura dos Estados Unidos dentro na Aliança, o secretário-geral da NATO afastou qualquer preocupação e voltou a dourar a pílula: “Há um compromisso total do presidente e dos principais responsáveis dos Estados Unidos com a NATO”, afirmou, ressalvando que é normal que “isso venha acompanhado com uma expectativa [de aumentar os gastos em defesa]”.

Na mesma sessão, Rutte disse que “acredita que muitos outros se seguirão” à Alemanha, que esta segunda-feira já antecipou a meta dos 5% para 2029 – uma tentativa de mostrar que a cimeira pode ser (ainda) mais produtiva do que o anunciado e uma estratégia para afastar possíveis críticas Donald Trump, que vai, pelo menos, ver Espanha a fugir ao seu pedido irrevogável de investir 5% do PIB em defesa.