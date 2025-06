A ameaça lá tão longe ou aqui tão perto? O que pensa o português comum sobre a guerra

“É exatamente este o problema que está a afetar a minha geração e as outras mais novas”, assinala Francisco, que se mostra preocupado com o nível “absurdo de desinformação” que afeta os jovens e que lhes dificulta uma compreensão alargada sobre as razões e o conteúdo dos conflitos na atualidade.

À sua volta, constata uma “ignorância” que o preocupa, quando percebe que muitos dos universitários não compreende as razões históricas que levaram à invasão russa, desconhecem o verdadeiro Vladimir Putin “que controlou os líderes mundiais durante vinte anos” e não entendem o “conflito de séculos” na Palestina.

Ainda assim, reconhece que não é caso único – e, no momento do diagnóstico, identifica os jovens mais informados pelo nível de ansiedade que estes conflitos lhe provocam. “Quem está mais preocupado é, regra geral, quem mais pesquisou sobre o tema e quem mais tem noção dos possíveis desfechos e das consequências que isto pode trazer para o modo de vida na Europa”, aponta.

No seu caso, esta preocupação revela-se num medo que, apesar de ainda não ser muito palpável, não o abandona desde o rebentar da guerra na Ucrânia: ir parar a uma frente de batalha. “É uma realidade que devemos encarar com sobriedade, com cuidado, com ponderação e que, seja qual for a posição que queremos tomar sobre o tema, é algo que deve estar na nossa cabeça para os dias que aí vêm”, acredita.