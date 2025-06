Trump satisfeito, divisões em standby e a Ucrânia na prateleira. A cimeira da NATO trouxe o compromisso da década

O compromisso dos 5% do PIB já era conhecido e só os contornos do último dia da cimeira da NATO é que geravam curiosidade. O dono da casa fez as honras e, logo de manhã, acabou com a espera e mostrou que as expectativas não iam sair defraudadas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“O ‘daddy’ às vezes tem de ter uma linguagem mais forte [risos]”. A frase de Mark Rutte correu as redes sociais e marcou o encontro que manteve com Donald Trump e que abriu a porta ao presidente norte-americano para a reunião do Conselho do Atlântico Norte.

O estilo foi provocatório, mas resume a postura do secretário-geral da Aliança Atlântica ao longo dos últimos dias: garantir que estava tudo do agrado de Donald Trump, afastando a sua imprevisibilidade, o medo de voltar ameaçar sair da NATO (como fez em 2018) e o burburinho – lançado pelo próprio na terça-feira, à entrada para o avião que o traria até Haia – sobre possíveis alterações ao poderoso artigo 5.º, que considera que um ataque contra um é um ataque contra todos.

Os sorrisos do líder dos Estados Unidos já faziam antever que a estratégia estava a ter o efeito desejado, mas, dúvidas restassem, Trump prontificou-se a desfazê-las, já depois do final da cimeira.