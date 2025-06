Zohran Mamdani: o político democrata que quer refundar Nova Iorque

Algo improvável e aconteceu em Nova Iorque na última noite: Zohran Mamdani, 33 anos, venceu as primárias democratas para a câmara de Nova Iorque, derrotando Andrew Cuomo. Conquistou perto de 44% das primeiras escolhas no voto preferencial, ultrapassando o antigo governador com uma campanha de base e forte mobilização jovem.

Afinal, de quem estamos a falar? Zohran Kwame Mamdani nasceu em Kampala, Uganda, em 1991. Mudou-se para Nova Iorque com a família aos sete anos, cresceu em Queens e estudou no Bronx.

A sua herança familiar é artística e académica: é filho da realizadora Mira Nair e do professor Mahmood Mamdani. Concluiu a licenciatura em Estudos Africanos no Bowdoin College, onde fundou o núcleo de Estudantes pela Justiça na Palestina.

“Com os desvios inevitáveis da vida — no cinema, no rap, na escrita — foi sempre o acto de organizar que me impediu de desesperar”, lê-se no seu perfil oficial.

Em 2018 tornou-se cidadão norte-americano e, três anos depois, foi eleito para a Assembleia do Estado de Nova Iorque pelo distrito de Queens, tornando-se no primeiro sul-asiático e terceiro muçulmano no cargo.