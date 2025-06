Terrorismo na Europa? "Só se o Irão patrocinar movimentos nacionais, mas não estão interessados nisso"

Até nos tempos livres, se encontram provas da sua dedicação ao estudo da NATO: entre 2015 e 2016, foi voluntário numa associação norueguesa sem fins-lucrativos para o desenvolvimento do Afeganistão, tal era a sua curiosidade com o Médio Oriente e em compreender a relação entre esses países e a Aliança Atlântica. A tarefa é complexa e, muitas vezes, com fontes dispersas, mas o dinamarquês Sten Rynning, especialista em Estudos de Guerra na Universidade do Sul da Dinamarca, conseguiu condensar a informação num livro, publicado em 2012, "NATO no Afeganistão: a desconexão liberal".

Desde aí, publicou muitas outras obras (em 2024, "NATO: Da Guerra Fria à Ucrânia, uma História da Aliança Mais Poderosa do Mundo" viu a luz do dia) e isso tornou-o numa das referências no mundo académico sobre o passado e o futuro da aliança. À margem da cimeira da NATO, em Haia, nos Países Baixos, este investigador concedeu uma entrevista à Renascença, onde fala tenta prever os próximos meses e anos dos 32 aliados.

O especialista aponta Donald Trump como o maior entrave ao cumprimento da meta dos 5% do PIB em investimento em defesa até 2035, considera improvável que a NATO avance para uma missão no Médio Oriente no médio prazo, duvida que surjam novas vagas terroristas na Europa - "a não ser que o Irão patrocine" - e lamenta ser imposível antecipar um prazo para a entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica.