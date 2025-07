Rusgas a imigrantes deixam explorações agrícolas em risco

A maioria dos economistas e políticos reconhece que muitos trabalhadores agrícolas dos EUA estão no país ilegalmente, mas afirma que uma redução acentuada do seu número poderia ter impactos devastadores na cadeia de abastecimento alimentar e nas economias das zonas agrícolas.

Douglas Holtz-Eakin, republicano e ex-diretor do Gabinete de Orçamento do Congresso, afirmou que cerca de 80% dos trabalhadores agrícolas dos EUA são estrangeiros e que quase metade deles se encontram ilegalmente no país. A perda destes trabalhadores provocará aumentos de preços para os consumidores, afirmou.

“Isto é mau para as cadeias de abastecimento, é mau para a indústria agrícola”, afirmou Holtz-Eakin.

Mais de um terço dos legumes dos EUA e mais de três quartos dos frutos e nozes do país são cultivados na Califórnia, de acordo com o departamento de alimentação e agricultura da Califórnia. As fazendas e ranchos do estado geraram quase 60 bilhões em vendas agrícolas em 2023.

"Acordamos de manhã com medo"



Dos quatro trabalhadores agrícolas imigrantes com quem a Reuters falou, dois estão no país ilegalmente. Estes dois falaram sob condição de anonimato, por receio de serem detidos pelo ICE.

Um deles, de 54 anos, trabalha nos campos agrícolas dos EUA há 30 anos e tem mulher e filhos no país. Segundo ele, a maioria dos seus colegas deixou de aparecer no trabalho. “Se aparecem para trabalhar, não sabem se voltarão a ver a sua família”, afirmou.

O outro trabalhador que se encontra no país ilegalmente disse: "Basicamente, acordamos de manhã com medo. Preocupamo-nos com o sol, o calor e, agora, com um problema muito maior - muitos não regressam a casa. Tento não me meter em sarilhos na rua. Agora, quem for preso por qualquer motivo é