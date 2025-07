Musk cria "Partido da América" nos EUA. Domínio de Republicanos e Democratas fica ameaçado?

O Green Party, que teve 0,6% nas últimas eleições presidenciais, nunca teve resultados expressivos mas poderá ter ajudado a retirar a vitória a Al Gore no voto de 2000, frente a George W. Bush. Nessas eleições, o partido teve quase 3 milhões de votos e 2,7% do total, numa presidenciais que ficaram decididas por poucos milhares de votos.

No entanto, é falso que só existam dois partidos nos Estados Unidos. Outros partidos, como o Partido Libertário e o Partido Verde , existem há décadas e com algum sucesso a nível local.

Desde a década de 1860 que os Democratas e os Republicanos dominaram o panorama político dos EUA, ocupando a presidência, o Congresso e a vasta maioria dos cargos eletivos. As tentativas de criar um terceiro partido raramente conseguiram romper este duopólio, sendo normalmente derrotadas nas urnas.

Questionado sobre o que o fez deixar de amar Trump e passar a atacá-lo, Musk respondeu: "Aumentar o défice de 2 biliões de dólares, já de si loucos, quando estava Biden no poder, para 2,5 biliões de dólares. Isso levará o país à falência."

Depois de apoiar Donald Trump com 235 milhões de euros durante a campanha das últimas presidenciais e de ter liderado o agora extinto Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), Musk criticou a "Grande e Bela Lei" de Trump e prometeu fundar o seu partido se a mesma avançasse. No dia seguinte à lei ser promulgada , cumpre a promessa.

"Vocês querem um novo partido político e vão tê-lo! Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos num sistema de partido único, não numa democracia", escreveu.

Nas redes sociais, após uma sondagem que lançou e em que 1,2 milhões de utilizadores da plataforma votaram na fundação do partido, Musk indicou que o mesmo irá "devolver a liberdade" dos norte-americanos e se chamará "Partido América".

Foi através da sua rede social, o X, que Elon Musk anunciou a intenção de criar uma nova força política nos Estados Unidos para competir com o Partido Republicano e o Partido Democrata. A intenção? Quebrar o sistema partidário dos EUA para poder ter influência nas leis controversas que são aprovadas.

No entanto, o sistema político norte-americano é muito mais centrado nas pessoas do que nos partidos, ao contrário do que acontece na Europa. Frequentemente, estes partidos orbitam em torno de uma única figura pública.

O Partido Progressista, fundado em 1912, tinha em Theodore Roosevelt a sua figura central, após abandonar os Republicanos. Então ex-presidente norte-americano, Roosevelt teve cerca de 27% dos votos nas eleições de 1912, mais do que o candidato republicano, William Howard Taft, que teve 23%. No entanto, ambos perderam para o democrata Woodrow Wilson e, sem ele, o Partido Progressista desapareceu.

Outro exemplo é o Partido da Reforma, criado pelo bilionário Ross Perot em 1995, depois de obter quase 19% dos votos nas presidenciais de 1992, frente a Bill Clinton, pelos Democratas, e George Bush, pelos Republicanos. Sem Perot, o partido rapidamente perdeu relevância.

A grande razão para não existir um terceiro partido que faça frente ao Partido Republicano e ao Partido Democrata está no no próprio sistema eleitoral. O método de maioria simples favorece inevitavelmente os dois partidos principais e eleições como as presidenciais ou para governadores dos estados só podem ter um vencedor, o que dá um peso de "voto desperdiçado" a quem queira votar num terceiro partido.