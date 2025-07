Nova Caledónia alcança "acordo histórico" e torna-se um estado dentro da França

A França e a Nova Caledónia anunciaram este sábado um acordo "histórico" após anos de tensões. O documento, de 13 páginas, permite que o território continue a ser considerado francês, mas que seja declarado como um novo estado, com uma nova nacionalidade e a possibilidade dos residentes serem, ao mesmo tempo, franceses e neocaledónios.

Um ano depois de motins que levaram a França a declarar estado de emergência, e após 10 dias de intensas negociações, os dois lados acordaram na criação de um "Estado da Nova Caledónia", com o arquipélago a reter "o seu estado dentro da França, com neocaledónios a manterem-se franceses", indicou um dos deputados do território à AFP.

O mesmo referiu que a decisão deverá ser confirmada através de referendo entre a população da Nova Caledónia e que "não estão planeados mais referendos" para a independência do território.