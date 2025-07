Cartas, avanços e recuos. Uma cronologia das tarifas de Trump à União Europeia

O regresso de Donald Trump à Casa Branca aconteceu há menos de seis meses, mas foi o tempo suficiente para o presidente dos Estados Unidos abrir uma guerra comercial com todo o mundo.

Começou com avisos, houve avanços e recuos, negociações diretas e indiretas, adiamentos para julho e agora uma carta à União Europeia e ao México a anunciar tarifas de 30% a partir de 1 de agosto, embora com a ressalva de que a medida pode ser revista se as partes interessadas aceitarem os termos propostos pela administração Trump.

A decisão chegou pelas redes sociais de Donald Trump, após o bloco europeu e os Estados Unidos terem falhado um acordo que incluía tarifas zero-zero para bens industriais.

Eis a cronologia dos anúncios de tarifas do presidente norte-americano.

20 janeiro

Durante o seu discurso de tomada de posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump faz um primeiro anúncio de que pretende"impor tarifas e impostos a países estrangeiros para enriquecer os nossos cidadãos", sem especificar que tarifas estariam em causa ou que países seriam afetados.

2 fevereiro

O presidente norte-americano anuncia pela primeira vez que os produtos europeus vão ser sujeitos a taxas aduaneiras "muito em breve", com a União Europeia a responder que vai "retaliar fortemente" se também fosse alvo de medidas, à semelhança do que Trump já tinha anunciado para o Canadá e o México.

2 abril

Para Portugal, as retaliações de pouco servem : as importações dos EUA para o nosso país representam apenas 0,21% das compras ao estrangeiro, segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) , enquanto as exportações de Portugal para território norte-americano valem quase 6% do total de bens exportados

Donald Trump declara guerra comercial ao mundo com tarifas alfandegárias de 25% sobre carros fabricados no estrangeiros, uma nova taxa de 20% sobre todos os produtos importados da União Europeia e uma taxa base de 10% para todos os países a entrar em vigor no dia 5 de abril.

5 abril

A tarifa mínima de 10% em quase todos os países e territórios entra em vigor.

9 abril

As tarifas recíprocas de Trump entram em vigor, mas horas depois são suspensas.

10 abril

A União Europeia anuncia a sua primeira resposta às tarifas dos Estados Unidos com taxas de 25% para a importação de mais de 1.500 produtos norte-americanos, em setores como a agricultura e a indústria. Com data de entrada a partir de 15 de abril, as tarifas acabam suspensas durante 90 dias.

Entre os principais produtos que Portugal importa dos Estados Unidos no último ano estão produtos como soja, amendoins e milho.