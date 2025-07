Cinco feridos em "caça aos magrebinos" no sul de Espanha

A representante local, Mariola Guevara, denunciou o "discurso de ódio" e "incitação à violência" de grupos de extrema-direita e anunciou que, depois de duas noites de confrontos, a Guardia Civil destacou 75 agentes para evitar novos confrontos.

Segundo autoridades locais à Reuters, a cidade de quase 40 mil habitantes está mais tranquila este domingo, mas são esperadas mais detenções.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram homens vestidos com roupas com símbolos de extrema direita e imigrantes carregando bandeiras marroquinas, com arremesso de objetos e violência neste sábado à noite.

Num vídeo publicado pela porta-voz do Podemos na Assembleia Regional de Múrcia, María Marín, a representante denuncia que "grupos neonazis e o Vox estão a utilizar a agressão de um idoso por uma pessoa mal-intencionada para incentivar a violência indiscriminada contra a população estrangeira”.