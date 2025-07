Live Aid faz 40 anos. O dia em que a música tentou salvar o mundo

Em Wembley, estavam também os príncipes Carlos e Diana. E foi ali, perante os olhos da realeza e do mundo, que Freddie Mercury protagonizou o momento mais inesquecível da noite. A atuação dos Queen, de apenas 20 minutos, cimentou o estatuto de Mercury como lenda.

Enquanto isso, Phil Collins fazia algo inédito: atuava em Londres ao lado de Sting e, horas depois, subia ao palco em Filadélfia, tendo atravessado o Atlântico a bordo de um Concorde. Tocou temas a solo, acompanhou Eric Clapton e ainda se sentou à bateria com os Led Zeppelin.

Em Filadélfia, Madonna levou ao palco "Holiday" e "Into the Groove", antes de se juntar aos Thompson Twins e a Nile Rodgers. Já em Londres, Paul McCartney fechava o alinhamento com "Let It Be".

O Live Aid encerrou com dois hinos: em Wembley, todos os artistas juntaram-se para cantar "Do They Know It’s Christmas?"; em Filadélfia, foi "We Are the World" a encerrar a emissão. O evento angariou cerca de 177 milhões de euros.