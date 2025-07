"Nova postura" de Trump pode facilitar envio de armas para a Ucrânia através da NATO

"A resposta da Rússia será, em primeiro lugar, de reforço da sua posição na linha de contacto, e mais tarde a utilização dos seus drones para atacar os diferentes centros de gravidade políticos e estratégicos da Ucrânia", afirma o especialista em defesa.

Segundo a Reuters, Trump planeia autorizar novos envios de armas para a Ucrânia ao abrigo de um mecanismo que permite a transferência de equipamentos militares norte-americanos diretamente para aliados da NATO em situação de urgência.

Para Poêjo Torres, se o presidente norte-americano considerar que as negociações com russos "não são sérias, não são justas, não são maduras", os Estados Unidos farão um reforço do material bélico, "não só para defender os céus da Ucrânia, mas também para atacar a Rússia".

Os fundos deste mecanismo virão, segundo fontes da Casa Branca, de dinheiro ainda disponível da administração Biden (cerca de 3,85 mil milhões de dólares) e de ativos russos congelados, com um valor de quase 5 mil milhões de dólares, que poderão ser usados para ajudar a Ucrânia.