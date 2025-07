Netanyahu avalia eleições em Israel. Conseguirá convencer o povo de que está a vencer a guerra?

Um dos partidos ultraortodoxos judeus de Israel, o Shas, anunciou a sua saída do governo liderado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. A decisão, segundo o partido, prende-se com o fracasso do executivo em aprovar uma lei que isentaria os estudantes ultraortodoxos do serviço militar obrigatório.

A saída do Shas aumenta a pressão política sobre Netanyahu. Dias antes, seis membros de outro parceiro ultraortodoxo da coligação, o Judaísmo Unido da Torá, também anunciou a sua saída, citando as mesmas razões. Estes abandonos deixam Netanyahu com uma minoria no parlamento, dificultando seriamente o funcionamento do seu governo.

O líder da oposição, Yair Lapid, afirmou que o governo “já não tem autoridade” e apelou à realização de novas eleições. Contudo, mesmo antes destes acontecimentos, já se falava na possibilidade de Netanyahu convocar eleições antecipadas para tentar manter-se no poder, apesar da sua crescente impopularidade.

Para conquistar um novo mandato, Netanyahu terá, segundo analistas, de construir uma narrativa de vitória em três frentes: garantir a libertação dos reféns, derrotar o Hamas e assegurar a segurança regional. Uma tarefa ambiciosa.

Durante a sua visita a Washington no início de julho, Netanyahu sublinhou os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza que permita o regresso dos reféns ainda em poder do Hamas.

A população israelita mostra-se cada vez mais cansada da guerra, com sondagens recentes a revelar apoio crescente ao fim do conflito, desde que tal conduza à libertação dos sequestrados. Um cessar-fogo que permita o regresso dos reféns poderá reforçar a posição de Netanyahu numa eventual campanha eleitoral.

No entanto, o primeiro-ministro tem afirmado que, apesar de querer um acordo de cessar-fogo que envolva os reféns, não o fará “a qualquer preço”. Esta posição reflete não só a recusa de Israel em ceder em matéria de segurança, como também a intenção de Netanyahu apresentar qualquer acordo — mesmo que parcial — como uma vitória junto do eleitorado.

Para oferecer mais esperança ao eleitorado sobre o fim dos combates, Netanyahu terá ainda de sustentar que a campanha militar em Gaza está perto de cumprir os seus objetivos. Altos responsáveis militares declararam recentemente que os objetivos — nomeadamente a derrota do Hamas — estão “praticamente alcançados”.