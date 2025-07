"Grande Barragem da China". Megaprojeto no Tibete preocupa Índia e ambientalistas

A China anunciou o início da construção daquela que será a maior barragem do mundo, com cinco centrais hidrelétricas em cascata no rio Yarlung Zangbo, que atravessa o planalto do Tibete.

O projeto, que será o mais ambicioso do país desde a Barragem das Três Gargantas, terá um custo estimado de 1,2 milhões biliões de yuans - cerca de 144 mil milhões de euros - e poderá começar a funcionar no ano de 2033, produzindo 300 milhões de quilowatts por hora de eletricidade por ano - o equivalente ao consumo do Reino Unido no ano passado ou seis vezes mais energia que o consumo anual de Portugal.

Comparando investimentos, a Barragem das Três Gargantas gera anualmente cerca de 88 milhões de quilowatts por hora - cerca de duas vezes o consumo energético de Portugal num ano.

A nova barragem chinesa em território do Tibete irá aproveitar uma secção do rio Yarlung Zangbo em que a água cai uma altura de 2 mil metros no espaço de apenas 50 quilómetros, o que oferece grande potencial hidroelétrico.

No entanto, apesar de alimentarem a população local em Xizang, as centrais fornecerão eletricidade principalmente para consumo externo.

Classificado como o “projeto do século” pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, as centrais hidroelétricas levantam questões ecológicas e biológicas, devendo levar ao deslocamento das populações na região, além de consequências para quem vive do outro lado do rio, na Índia e no Bangladesh, e para os ecossistemas do planalto tibetano.

Populações deslocadas, risco de inundações e um local sagrado

Desde que foi anunciado, em novembro de 2020, que o projeto tem recebido críticas. A barragem será construída num vale próximo à montanha Namcha Barwa, que é considerada sagrada pelos budistas tibetanos, havendo o risco de cidades inteiras serem deslocadas.

Na altura da construção da Barragem das Três Gargantas, cerca de um milhão de empregos foram criados, mas o projeto levou ao deslocamento do mesmo número de pessoas.

Além de vários milhares de pessoas que serão afetadas pela construção das centrais hidroelétricas, o projeto vai prejudicar irreversivelmente o planalto tibetano, alerta com ecossistemas a serem destruídos e a fauna e flora local a serem colocados em perigo.